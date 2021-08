Nach Stromausfall in Halles Norden: Problem behoben - Versorgung wieder stabil

In Halles Norden ist der Strom ausgefallen. Grund ist eine Ströung im Umspannwerk Halle-Nord.

Halle (Saale)/MZ - Die Stromversorgung in Halles Norden ist seit 11.15 Uhr wieder vollständig hergestellt. Wie die Stadtwerke mitteilten, konnten die Mitarbeitenden des Energieversorgungs Halle Netz GmbH alle Störstellen erfolgreich identifizieren und die Stromversorgung wiederherstellen.

Am Donnerstagmorgen um 8.19 Uhr fiel in großen Teilen in Halles Norden für kurze Zeit der Strom aus. Der Grund war laut den Stadtwerken eine Mittelspannungsstörung im Umspannwerk Halle-Nord.

„Alle verfügbaren Kräfte der Energieversorgung Halle Netz GmbH sind vor Ort, um schnell wiederversorgen zu können“, so die Pressestelle am Vormittag während nach der Ursache gesucht wurde. Die Havag war nicht betroffen und nach MZ-Informationen haben viele Haushalte auch wieder Strom.