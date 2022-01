Nach Rohrbuch: Magdeburger Straße in Halle zum Teil voll gesperrt

Wegen eines Wasserrohrbruchs ist die Magdeburger Straße in Richtung Steintor gesperrt. In Richtung Riebeckplatz rollte Freitag der Verkehr.

Halle (Saale)/MZ - Die Magdeburger Straße muss bis einschließlich Dienstag, 25. Januar, zwischen Straße der Opfer des Faschismus und dem Steintor für den Verkehr voll gesperrt werden. Das teilten die Stadtwerke am Freitag mit. Die Umleitung über die Straße der ODF/Große Steinstraße ist vor Ort ausgeschildert. Der Straßenbahnverkehr sei nicht betroffen. Grund ist ein Rohrschaden an einer Trinkwasserleitung aus Grauguss mit einem Durchmesser von 20 Zentimetern, der sich am Donnerstagabend in der Nähe des Halle-Towers ereignet hatte. Die Trinkwasserleitung wird seit Freitagmittag repariert. Zudem müsse die Oberfläche aus Asphalt wiederhergestellt werden. Die Arbeiten sollen voraussichtlich am Dienstag abgeschlossen und die Straße wieder freigegeben sein. Am Freitag war nur die Fahrtrichtung zum Steintor dicht.