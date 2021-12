Nach Auseinandersetzung: Blaulicht am Skatepark

Halle (Saale)/MZ - Nach einer Auseinandersetzung und einer „möglichen Bedrohungssituation“ findet am Montagabend ein Polizeieinsatz in Halle-Neustadt statt, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Die Ermittlungen, etwa zu Ausmaß der möglichen Bedrohung und zur Anzahl der Beteiligten, laufen noch. Der Überblick über die Lage werde durch die parallel stattfindenen Einsätze bei Demonstationen in Halles Innenstadt erschwert, sagte ein Polizei-Sprecher.