Am 26. Dezember öffnet der Wintermarkt auf dem halleschen Marktplatz. Auf dem Hallmarkt läuft gleichzeitig der Winterzauber weiter. Welche Sicherheitsmaßnahmen für beide Veranstaltungen nach dem Anschlag in Magdeburg geplant sind.

Nach Anschlag in Magdeburg: Sicherheitsmaßnahmen für Wintermarkt in Halle erhöht

Wintermarkt 2024 in Halle

Halle(Saale)/MZ/DAF. - Nach dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg, sagt Thorsten Erlen, sei ihm kurz der Gedanke gekommen, den Winterzauber auf dem Hallmarkt abzubrechen. „Aber dann hätten wir genau das gemacht, was jene Menschen, die solch eine Tat vollbringen, bezwecken wollen: Dass wir die Freude am Leben verlieren“, sagt der Veranstalter des Winterzaubers, der noch bis zum 6. Januar auf dem Hallmarkt geöffnet ist.