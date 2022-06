Mutter mit Kindern in Halle fremdenfeindlich beleidigt

Einsatz: Nach einem fremdenfeindlichen Vorfall in Halle ist die Polizei alarmiert worden.

Halle (Saale)/MZ - Nach einem fremdenfeindlichen Vorfall in Heide-Nord werden Zeugen gesucht. Wie die Polizei berichtet, soll die Täterin am Dienstagabend eine junge Frau und ihre Kinder erst an der Bushaltestelle Blumenauweg und dann im Farnweg beleidigt haben. Dabei sollen auch fremdenfeindliche Ausdrücke gefallen sein. Mehrere Passanten hatten der Frau ihre Hilfe angeboten. Die Polizei sucht nun diese Zeugen, die Angaben zu der unbekannten Täterin machen können.

Hinweise werden unter Tel. 0345 2242000 entgegengenommen.