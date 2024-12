Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt ein Bad in der Saale nehmen? 23 Frauen, Männer haben sich am Sonnabend ins Wasser getraut.

Mutige trotzen der Kälte - Nikolausschwimmer baden in Halle in der Saale

Baden in der Saale

Halle (Saale)/MZ. - Auf gerade einmal 4,5 Grad Celsius Wassertemperatur bringt es die Saale, die Luft ist mit 5 Grad Celsius nur unwesentlich wärmer. Und dann noch dieser Regen! Alles kein Problem für 23 Frauen, Männer und auch Kinder, die sich am Sonnabendnachmittag in die Fluten getraut haben. Jedenfalls kein so großes, als dass sie die Einladung des Saaleschwimmer-Vereins zum traditionellen Nikolausschwimmen ausgeschlagen hätten.