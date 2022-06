Muslime in Halle sind zuversichtlich wegen Moschee-Neubau

Die Neubaupläne der islamischen Gemeinde gehen in die nächste Phase. Welche Herausforderung es nach dem Grundstückskauf am Meeresbrunnen gibt.

Halle (Saale)/MZ - In den vergangenen Wochen ist es still geworden um die islamische Gemeinde in Neustadt - zumindest im Vergleich zum Jahresanfang, als Schüsse auf das Kulturcenter am Meeresbrunnen für Entsetzen und ein großes Medieninteresse gesorgt hatten. Doch hinter den Kulissen geht es voran. Die Gemeinde will weiter wachsen und hat inzwischen das benachbarte Grundstück hinter dem Netto-Supermarkt gekauft. Das Geld sei bezahlt und die Formalitäten seien geklärt, heißt es. „Der erste Schritt ist getan, jetzt beginnt die nächste Phase“, sagt Djamal Amelal, Mitglied im Gemeindevorstand.