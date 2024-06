Die Stadtverwaltung Halle überprüft derzeit dutzende Arbeitsverträge an der Musikschule. AUch die Volkshochschule ist betroffen.

Musiklehrer am Konservatorium Halle vor dem Aus?

Musikuntericht am Konservatorium Halle soll normal weiterlaufen. Doch Honorarkräfte stehen auf der Kippe.

Halle (Saale)/MZ. - Viele Lehrkräfte an Halles Musikschule „Konservatorium Georg Friedrich Händel“ und an der Volkshochschule „Adolf Reichwein“ dürften derzeit mit Spannung in Richtung Ratshof blicken. Die Stadtverwaltung überprüft gerade alle Honorarvertragsverhältnisse. Für freie Lehrkräfte geht es darum, ob sie eventuell viel Geld erstattet bekommen oder künftig festangestellt werden.