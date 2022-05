Musikforscher Wolfgang Hirschmann erhält in Halle den Händelpreis

Der gebürtige Franke arbeitet seit 2007 an der MLU in Halle. Wegbegleiter schätzen seine Gründlichkeit. Er hänge an jeder Note, heißt es in der Laudatio.

Halle (Saale)/MZ - Das Publikum in der gut besuchten Aula des Löwengebäudes feierte ihn wie einen Opernstar: Wolfgang Hirschmann ist am Samstag mit dem diesjährigen Händelpreis ausgezeichnet worden. Der heute 62-Jährige arbeitet seit 2007 in Halle und hat an der Martin-Luther-Universität den Lehrstuhl für Historische Musikwissenschaft inne. Der promovierte Musikwissenschaftler forscht seitdem zum Wirken Händels. 13 Jahre ist er bereits Präsident der Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft. Als einer der Editionsleiter der Halleschen Händel-Ausgabe hat er sich internationale Anerkennung erworben.

In seiner Laudatio würdigte Arnold Jacobshagen aus Köln die Leistung Hirschmanns. „Er hängt an jeder Note, vergleicht und tüftelt ganz gründlich.“ Durch die internationale Zusammenarbeit an der Halleschen Händel-Ausgabe führe er den Geist Händels als großen Europäer fort. Hirschmann betreibe eine nachhaltige Händelforschung. Der Preisträger selbst gab sich bescheiden. „Ich weiß nicht, ob ich das alles wirklich verkörpere. Aber wenn nicht, dann ist es ein Ideal zum Nacheifern.“

Und er sorgte für gute Unterhaltung in der Aula. Musikwissenschaftler seien eigenartige Typen. „Wir sind versponnen und hin und wieder geistesabwesend.“ In seinem Festvortrag über Arnold Scherin, der 1922 den Vortrag zu den ersten Händel-Festspielen gehalten hatte, hatte Hirschmann freilich das Gegenteil bewiesen - und fundiert und kurzweilig dessen Rolle eingeordnet. Der Preis, so Hirschmann, gebühre auch aus seinen Mitarbeitern. Er sei dankbar für die breite Zusammenarbeit.