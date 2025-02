Tobias Künzel hat mit „Tod auf dem Thron - dasKlosical“ ein neues Musical geschrieben. Das Ensemble ist damit am Londoner Theater zu Gast. Was die Geschichte mit der halleschen Schauspielerin Louise Nowitzki zu tun hat.

Puppentheater Halle: Uraufführung in London

Die Schauspielerin Louise Nowitzki hat die Puppen für „Tod auf dem Thron – Das Klosical“ gebaut. Die Hallenserin spielt in Halle und in London mit.

Halle (Saale)/MZ. - Wer Kinder hat, kennt die allabendliche Dramatik: Der muntere Nachwuchs erfindet alle möglichen Ausreden, um dem leidigen Zubettgehen zu entgehen oder es zumindest so lange wie möglich hinauszuzögern. Letztes, von den lieben Kleinen seit Generationen an deren Eltern getestetes und in den meisten Fällen erfolgreiches Mittel: der Satz „Ich muss noch mal aufs Klo ..“.