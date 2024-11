Halle (Saale)/MZ. - Das muss man erstmal schaffen! Auf zwei Etagen füllen seine unverwechselbaren und doch stets aufs Neue überraschenden Arbeiten derzeit sämtliche Wände und etliche Vitrinen und Regale im Literaturhaus – und dabei zeigt die aktuelle Ausstellung „illustre“ nur einen Bruchteil dessen, was Moritz Götze in 60 Lebensjahren geschaffen hat. Dafür, aber auch für sein vielfältiges Engagement für die Kultur in seiner Heimatstadt Halle wurde der Künstler jetzt mit dem renommierten Halleschen Kunstpreis 2024 geehrt.

