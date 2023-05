Am Mittwoch wurde die 36-jährige Amira H. am Landgericht Halle zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Wie das Gericht das Urteil begründet.

Mehr als sechs Jahre Haft für Mordversuch beim Fessel-Sexspiel in Halle-Neustadt

Kriminalität in Halle

Amira H. am Mittwoch auf dem Weg zur Urteilsverkündung am Landgericht Halle..

Halle (Saale)/MZ - Wegen versuchten Mordes an ihrem Ehemann hat das Landgericht am Mittwoch die 36-jährige Amira H. zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass die aus Somalia stammende Frau ihren Ehemann im Dezember vergangenen Jahres ans Bett fesselte.