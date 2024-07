Halle (Saale)/MZ. - Passend zur Urlaubszeit lädt das Ensemble des Theaters Apron sein Publikum in der aktuellen Open-Air-Saison zu einer aufregenden Kreuzfahrt ein. Von Halle aus geht es in diesem Jahr direkt in die Karibik. Der Burggraben wird dabei zum Außendeck des Kreuzfahrtschiffes „Frohe Zukunft 3“. Was für ein Mordsspaß!

