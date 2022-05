Mordprozess in Halle: Hat Angeklagte wegen seltener Erbkrankheit die Kontrolle verloren?

Halle (Saale)/MZ - Gutachten zur Schuldfähigkeit, die Schlussvorträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung und am 3. Juni das Urteil: Bis Dienstagnachmittag kurz vor 13.30 Uhr schien der Fahrplan für den Prozess um den Mord an einer 52-Jährigen in Neustadt festzustehen. Dann brachte der Verteidiger von Bianca D. einen neuen Antrag ins Spiel. Er habe Zweifel am - öffentlich noch nicht erstatteten, den Prozessbeteiligten aber bekannten - psychiatrischen Gutachten zur Schuldfähigkeit seiner Mandantin, begründete er seinen Vorstoß und forderte, einen zweiten Sachverständigen hinzuziehen. Eine Entscheidung will die Strafkammer um den Vorsitzenden Richter Jan Stengel am nächsten Prozesstag verkünden.

Bianca D., die ehemalige Geliebte des Witwers der Toten, ist seit längerem wegen der Erbkrankheit Chorea Huntington in Behandlung. Sie habe der Frau regelmäßig entsprechende Medikamente verschrieben, berichtete ihre Neurologin als Zeugin vor Gericht. Mit den Jahren habe die Patientin in der Sprechstunde häufiger von Depressionen, Schlaflosigkeit und zunehmender Aggressivität gesprochen, berichtete die Ärztin. Sie selbst habe keinen Anlass gesehen, diese Schilderungen zu bezweifeln. Aggressivität etwa könne ein mit der Verschlechterung Krankheit einhergehendes Symptom sein. Chorea Huntington sei in seinen Folgen mit Alzheimer vergleichbar, so könne eine Folge sein, dass Patienten die Impulskontrolle verlieren und ihr Verhalten damit in bestimmten Situationen nicht mehr steuern könnten.

Bianca D. ist in dem Verfahren wegen Mordes angeklagt. Außer ihr müssen sich Holm G., der Witwer, und ein Bekannter des Duos, Stefan H., verantworten. H. berichtete am Dienstag vor Gericht von seinem Werdegang. Nach der neunten Klasse habe er mehrfach versucht, eine Ausbildung zu absolvieren, unter anderem als Koch, sei aber gescheitert. „Die Menschen, das Umfeld, meine Leistung“, beantwortete er die Frage des Vorsitzenden Richters nach den Gründen dafür. Er habe sich dann eine Zeit lang mit Handlangerarbeit über Wasser gehalten. „2005 habe ich das letzte Mal versucht, einen Job durchzuhalten“, berichtete er über diese Zeit. Bevor er nach dem Mord in Untersuchungshaft kam, arbeitete Stefan H. seit 2020 in einer halleschen Behindertenwerkstatt.

Für seine finanziellen Angelegenheiten habe er eine Betreuerin, sagte Stefan H. aus. In seinem Leben gebe es immer wieder Probleme mit Alkohol, zeitweise habe er täglich 10 bis 15 Flaschen davon geleert. „Warum soviel?“, wollte Richter Stengel wissen. „Ich trinke Bier, um möglichst früh zu sterben“, erwiderte der Angeklagte. Das dauere mit Bier aber ziemlich lange, entgegnete der Richter. Da gebe es eben auch diese leise Stimme ihn ihm, die sage, es müsse doch mal besser werden, sagte Stefan H. und bezog sich damit auf seine Angst vor Menschen, unter der er seit Jahren leide.

Laut Anklage soll Stefan H. im September 2021 die Frau von Holm G. erstochen haben - gegen eine Belohnung. Dem Ehemann und seiner Geliebten ging es demnach darum, ohne aufwendige Scheidung zusammenleben zu können. Stefan H. und Bianka D. haben gestanden, Holm G. weist die Mordvorwürfe zurück. Der Prozess soll am 31. Mai fortgesetzt werden.