Bekannte nach Festnahme schockiert Ex-Mann verhaftet: Geschah der Mord in Sietzsch aus Wut und Eifersucht?

Nach dem Gewaltverbrechen am Reformationstag in Sietzsch sitzt ein Verdächtiger in U-Haft. Es ist der ehemalige Ehegatte der Partnerin des Opfers. Bekannte der Familie sind schockiert.