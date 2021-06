Monopoly Halle: Entwickler suchen nach Fotos von Sehenswürdigkeiten und Highlights

Halle (Saale) - Die Hallenser haben sich entschieden: Rund 40.000 Bewohner der Saalestadt haben ihre Stimme für die mehr als 250 vorgeschlagenen Straßen abgeben. Am Ende werden 22 Straßen ausgewählt, die anschließend auf den Spielfeldern der städtischen Monopoly Edition abgebildet werden. Um welche Straßen es sich dabei handelt, wird jedoch erst zur Präsentation des Spiels Ende 2021 verkündet. Solange bleibe es noch ein Geheimnis, teilte der Spiele-Hersteller Winning Moves am Donnerstag mit. Doch so viel sei verraten: Der Spitzenreiter der Abstimmung erzielte mehr als 500 Stimmen.

Das Interesse an dem Spiel sei laut Hersteller riesig. „Wir haben mehr als 1.000 Vormerkungen vorliegen und bereits viele Anfragen von Händlern erhalten, die das Spiel verkaufen wollen. Viele Hallenserinnen und Hallenser machen auch weiterhin Vorschläge, zum Beispiel für die Sehenswürdigkeiten, die auf dem Spielfeld abgebildet werden können. Eine so hohe Resonanz hätten wir nie erwartet“, so Florian Freitag von der Agentur polar|1, die das Spiel in Zusammenarbeit mit dem Düsseldorfer Spieleverlag Winning Moves realisiert.

Suche nach besonderen Fotos von Sehenswürdigkeiten und Highlights für Monopoly Halle

Hallenser soll auch weiterhin aktiv das Spiel mitgestalten. Die Entwickler suchen derzeit besondere Fotos von Sehenswürdigkeiten und Highlights der Händelstadt, die in das Layout integriert werden sollen. Dabei seien vor allem Fotografen aufgerufen, Fotos einzusenden. Die veröffentlichten Bilder sollen laut Winning Moves honoriert werden.

Originale der Stadt Halle sind mit dabei - Straßenpaten werden gesucht

Auch viele Institutionen und Unternehmen aus Halle planen sich am Monopoly Halle aktiv zu beteiligen. „Aktuell werden intensive Gespräche geführt, denn schließlich soll alles, was Halle ausmacht, aufs Spielfeld kommen. Und dazu zählen auch bekannte Unternehmen aus der Stadt“, erklärt Florian Freitag. Geplant sei, dass es für jedes Straßenfeld einen Paten, also ein Unternehmen, das in der jeweiligen Straße seinen Sitz hat, geben werde. „Ein paar Straßen gibt es noch, die keinen Paten haben“, so Freitag weiter. Interessenten können sich bei den Machern des Monopoly Halle melden – oder unter www.halle-spiele.de/partner. (mz/lin)