Mitarbeiter in Vogts OB-Büro steht in der Kritik

Halle (Saale)/MZ. - Die Personalratswahl der halleschen Stadtverwaltung hat für Wirbel gesorgt. In einem Brief an den Oberbürgermeister äußern anonyme Stadtbedienstete große Sorgen. Der neue Personalratsvorsitzende steht in der Kritik, weil er im OB-Büro angestellt ist. Wessen Interessen vertritt er wirklich? OB Alexander Vogt (parteilos) versucht, zu beschwichtigen.