Halle (Saale)/MZ . - Zum Beispiel Walentyna. Seit zweieinhalb Jahren lebt die 39-jährige Ukrainerin jetzt mit ihren beiden halbwüchsigen Söhnen in Halle – lange in der Hoffnung, bald nach Hause zurückkehren zu können. Inzwischen habe sie sich damit abgefunden, dass der Krieg in ihrer Heimat so bald wohl nicht vorbei ist und sie länger in Deutschland bleiben werde, sagt sie. Nach erfolgreichen Sprachkursen sucht jetzt Arbeit – und wäre am liebsten wieder in einer Spedition tätig, so wie früher in Kiew.