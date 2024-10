Mit Tröte und Trainingsanzug: Sportvereine lehnen Einschnitte in Halle ab

Halle (Saale)/MZ - Weniger Zuschüsse, neue Gebühren: Mit 700.000 Euro soll sich der Sport in Halle an der Konsolidierung des städtischen Haushalts beteiligen. Am Mittwoch war der Vorschlag der Stadtverwaltung Thema im Sportausschuss.

Zu der Sitzung waren zahlreiche Vertreter aus Sportvereinen gekommen. Vor dem Stadthaus war zudem eine Tröte zu hören. Mitglieder des Reideburger Sportvereins und des FC Halle-Neustadt lehnen die Vorgabe von Bürgermeister Egbert Geier (SPD) ab. Man sehe sich nicht in der Lage, die Mehrbelastungen zu stemmen.