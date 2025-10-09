Er führte Mordprozesse, urteilte über Wirtschaftsbetrüger: Detlev Bortfeld spricht über 30 Jahre Justiz in Halle, seine ungewöhnlichsten Fälle und wie er als „George Clooney des Landgerichts“ bekannt wurde.

Mit Handschellen in den Ruhestand: Der letzte Auftritt des Richters Detlev Bortfeld in Halle

Auf den Fluren des Landgerichts Halle: Über 25 Jahre leitete Detlev Bortfeld dort eine große Strafkammer.

Halle (Saale)/MZ. - Morgens, beim Frühstück mit Freunden, klingelte es an der Wohnungstür. Vor Detlev Bortfeld standen Wachtmeister in Uniform. Handschellen, kurzer Hinweis, man müsse ihn nun mitnehmen. Im Justizwagen ging es zum Landgericht Halle, unten in die Zelle, danach in den Saal.