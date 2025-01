In der Messe feiert am Samstag die AfD ihren bundesweiten Wahlkampfauftakt mit tausenden Teilnehmern. Es wird großer Gegenprotest erwartet. Worauf sich Hallenser einstellen sollten.

Mit Gitter und Wasserwerfer: Halle-Bruckdorf steht am Samstag Großeinsatz der Polizei bevor

Wahlkampfauftakt der AfD in Messe Halle

Am Freitag wurden an der Messe Halle „Hamburger Gitter“ angeliefert, mit denen das Gelände großflächig abgesperrt werden soll.

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei hat sich bei Ingo Rehbein gemeldet. Er weiß das zu schätzen. Rehbein ist kommissarischer Centermanager des Halleschen Einkaufsparks (HEP) in Halle-Bruckdorf. Nebenan in der Messe Halle findet an diesem Samstag der bundesweite Wahlkampfauftakt der AfD statt, auch die AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel wird kommen. Längst laufen indes auch die Aufrufe zum Gegenprotest.