Halle (Saale)/MZ. - Die Stadtverwaltung will die Sanierung des „Schweizerhauses“ am Leipziger Turm finanziell unterstützen. Möglicherweise geht es nach vielen Jahrzehnten Stillstand und Verfall jetzt ganz schnell. Der Rat soll noch vor der Sommerpause einen Zuschuss in Höhe von 450.000 Euro an den Besitzer für die Sicherung des Hauses beschließen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.