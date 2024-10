Halle/MZ. - Am Abendhimmel über Halle ist derzeit der Komet Tsuchinshan-Atlas mit bloßem Auge zu sehen. Wer noch genauer hinschauen will, ist im Planetarium Kanena in der Schkeuditzer Straße 4b an der richtigen Adresse. Am 16. Oktober ab 19 Uhr lädt das Planetarium kostenlos zur Kometen-Beobachtung ein. Einzig um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.

Mit Ferngläsern und Teleskopen können Astronomie-Interessierte mit Ferngläsern und Teleskopen gen Westen blicken. Dort wandere der Komet laut Planetarium durch das Sternbild Schlange. Noch bis zum 25. Oktober soll Tsuchinshan-Atlas sichtbar sein.

Das Planetarium Kanena bei Nacht (Foto: Planetarium Kanena)

Im Anschluss an die Kometen-Beobachtung erfahren Besucher im Gastvortrag „Kometen - Vagabunden im All“ von Uwe Pilz, dem Vorsitzenden der Vereinigung der Sternfreunde, was genau Kometen sind. Woher kommen Kometen? Wie sind sie aufgebaut? Wie finden Neugierige Kometen am Himmel? Welchen Beitrag können Amateurastrologen zur Kometenforschung leisten? All diese Fragen möchte Pilz beantworten.