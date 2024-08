Mit diesem Zug samt originalem Mitropa-Wagen und einer E-Lok der 243er-Baureihe geht es am Samstag nach Stendal.

Halle (Saale)/MZ. - Wenn am Wochenende der Sachsen-Anhalt-Tag ganz im Norden des Landes gefeiert wird, wollen auch die halleschen Traditionseisenbahner ihren Beitrag für ein gelungenes Fest leisten. Wie? Indem sie auf ganz besondere Weise dafür sorgen, dass Besucher – vor allem aus dem südlichen Teil des Landes – bequem zum Festgeschehen in Stendal gelangen. Daher starten die engagierten Mitglieder des Vereins Traditionsgemeinschaft Bw Halle P, unterstützt vom Land Sachsen-Anhalt und der Nasa GmbH, am Samstag eine Sonderfahrt nach Stendal zum inzwischen 23. Sachsen-Anhalt-Tag.