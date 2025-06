Ganz Halle eine Baustelle? Zumindest gefühlt sind gerade fast überall in der Stadt Straßen gesperrt. Was das für Unternehmen bedeutet und wie Anlieger die Behinderungen bewerten.

Mit dem Auto durchs Gleisbett: Drei neue große Straßenbaustellen in Halle

Baustellen in Sachsen-Anhalt

Statt Autos lärmen Baumaschinen: In der Reilstraße laufen seit Montag Arbeiten zur Fahrbahnsanierung.

Halle (Saale)/MZ. - Er hat ja schon damit gerechnet. Kaum war die Baustelle eingerichtet, sei das erste Auto daran vorbei durchs Gleisbett der Straßenbahn in Richtung Reileck gefahren, erzählt Klaus-Dieter Schrader am Montagvormittag. Es werde wohl nicht das letzte Mal gewesen sein, mutmaßt der 73-Jährige und schüttelt den Kopf darüber, dass Autofahrer wie hier in der Reilstraße immer wieder Sperrungen ignorieren, um schneller ans Ziel zu kommen.