Die Gewerkschaften Verdi und GEW haben zum Warnstreik am 13. Februar aufgerufen. Worauf sich Eltern mit Kindern in betroffenen Einrichtungen einstellen müssen.

Am 13. Februar streiken Verdi und GEW auf dem Riebeckplatz in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Am Donnerstag, 13. Februar, bleiben mindestens 15 Kitas und Horte in Halle geschlossen. Das teilte die Stadt auf Nachfrage mit. Grund dafür ist ein ganztägiger Warnstreik, zu dem die Gewerkschaften Verdi und GEW aufgerufen haben. Am Vormittag soll zudem eine Demonstration am Riebeckplatz beginnen, was zu vorübergehenden Beeinträchtigungen im Verkehr führen kann.