Ein Hallenser bietet ab Montag in der Innenstadt von Halle einen Kraftraum an, den man mieten kann. Was sonst noch besonders daran ist.

Halle (Saale)/MZ - Das hat es in Halle bisher noch nicht gegeben: Der 39-jährige Hallenser Norman Schubert eröffnet am kommenden Sonntag eine „Muckibude“ der besonderen Art in der Innenstadt. Inspiriert wurde er dazu in Sachsens Landeshauptstadt. „Ich war in Dresden und habe nach einem guten und entspannten Trainingsort für mich gesucht“, erzählt er. „Da bin ich auf einen Einzelkraftraum aufmerksam geworden. Ich sagte mir: ,So etwas fehlt in Halle.’“