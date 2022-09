Messerattacke unter Schülern in Halle-Neustadt?

In der Harzgeroder Straße in Halle-Neustadt gab es am Freitag einen Polizeieinsatz. Die Polizei ermittelt nach einem Angriff.

Halle (Saale)/MZ - Am Freitagmorgen gegen 9.40 Uhr war die Polizei an einer Schule in Halle-Neustadt im Einsatz. In einer Berufsschule in der Harzgeroder Straße soll nach MZ-Informationen ein Schüler verletzt worden sein. Wie mehrere Schüler der MZ vor Ort mitteilten, soll sich der Vorfall in der Pause zugetragen haben. Unter den Schülern wird erzählt es handelte sich um eine Messerattacke. Auch ein Notarzt ist im Einsatz. Die Polizei bestätigt am Nachmittag, dass nach ersten Erkenntnissen ein 21-jähriger Mann einen 16-Jährigen verletzt hat. Der Jugendliche habe aber nur leichte Verletzungen erlitten. Die Polizei ermittelt.