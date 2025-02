21. Chance in Halle Messe– Ausbildung, Studium & Karriere

Seit 2004 bietet die „Chance“ jungen Menschen Zukunftsperspektiven. Auch in diesem Jahr werden tausende Besucher erwartet.

Halle (Saale)/MZ. - Helles Stimmengewirr, das Summen von Maschinen und das Knattern einer Drohne, die über Podium 1 schwebt – die Messe „Chance 2025“ ist in vollem Gange. In Halle 2 fällt am Freitagvormittag der feierliche Startschuss: Stephan Beier, Schulleiter des Gymnasiums Landsberg, eröffnet offiziell die 21. Ausgabe der größten Bildungsmesse Sachsen-Anhalts.