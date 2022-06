Menschenunwürdige Zustände in der JVA Halle? Gefangene starten Petition

Blick auf die JVA Frohe Zukunft in Halle.

Halle (Saale)/MZ - In der Justizvollzugsanstalt Frohe Zukunft (JVA) rumort es. Offenbar sorgt das Coronavirus hinter den Gefängnismauern für Konflikte. Mehrere Insassen haben sich mit einem handschriftlichen Brief an die Presse gewandt, um auf mutmaßliche Missstände aufmerksam zu machen.