Meisten Neuinfektionen bei den 30- bis 49-Jährigen

Am Donnerstag sind in Halle leicht gestiegene Werte in allen Bereichen des Infektionsgeschehens festzustellen.

Insgesamt 83 Menschen haben am Mittwoch das mobile Impfangebot auf dem Marktplatz in Halle genutzt.

Halle (Saale)/MZ - Am Donnerstag meldet die Stadt insgesamt 741 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das sind 76 mehr als noch vor einer Woche. Betroffen sind alle Altersgruppen, die meisten Neuinfektionen gibt es derweil unter den 30- bis 49-Jährigen (218), die wenigsten unter den Über-70-Jährigen (73).

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 2334,31 Fälle je 100.000 Einwohner geklettert. Trotz zweier Todesfälle, wobei eine Person an und eine weitere mit dem Corona starb, meldet die Stadt eine Zunahme der Patienten mit Corona, die in den städtischen Kliniken behandelt werden. Laut Angaben der Stadt sind es an diesem Donnerstag 168 Patienten, von denen 21 eine Intensivbehandlung benötigen.

Das mobile Impfangebot auf dem Markt in Halle wurde nach Auskunft der Stadt am Vortag von 83 Menschen wahrgenommen. Insgesamt wurden 587 Impfungen gegen das Coronavirus am Mittwoch in Halle verabreicht. Die meisten davon waren Drittimpfungen (277).