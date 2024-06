Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag bei Verkehrskontrollen in Halle elf Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen.

Mehrere Hallenser sitzen betrunken am Steuer

Die Polizei hat in Halle mehrere Autofahrer erwischt, die betrunken am Steuer saßen.

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag bei Verkehrskontrollen in Halle elf Fahrzeugführer erwischt, die unter Alkoholeinfluss oder nach Drogenkonsum am Steuer saßen. Es wurden laut Polizei drei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und acht Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Zudem sind währenddessen vier Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt worden. Ein Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und ein weiterer beging eine Urkundenfälschung.