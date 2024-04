Halle (Saale)/MZ. - Das Angebot für Jugendliche in Büschdorf und letztlich im gesamten halleschen Osten „ist sehr ausbaufähig“, sagt Angela Krumbein, die als mobile Jugendarbeiterin in Halle Ost tätig ist.

Krumbein und weitere Streetworker laden deshalb am Freitag, 12. April, ab 16 Uhr zum Sportfest auf den öffentlichen Bolzplatz in der Guido-Kisch-Straße in Büschdorf. Es wird ein Fußball- und Basketball-Turnier und auch einen Geschicklichkeitsparcours geben. Ziel sei, mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu kommen und „sie erleben zu lassen, dass sie gesehen und gehört werden“, sagt Krumbein.

Darüber hinaus wünscht sich die Jugendarbeiterin einen Ort, der der Jugend grundsätzlich offen steht. Von daher freut es sie, dass beim jüngsten Einwohnerdialog der Stadt in Büschdorf erklärt wurde, dass die alte Büschdorfer Feuerwache künftig als Begegnungsstätte genutzt werden könnte. „Es passiert etwas im Osten“, sagt Krumbein dazu.

Die Stadt erklärt auf MZ-Nachfrage, dass der Bereich des Katastrophenschutzes, der die Räume im Augenblick nutzt, noch im April die alte Feuerwache leerziehen wird. Danach könnten sie anderweitig genutzt werden. Die Stadt wünscht sich eine vielschichtige Nutzung durch verschiedene Altersgruppen.

Ziel sei in jedem Fall, im Stadtteil Büschdorf geeignete Räume zu schaffen, in denen bürgerschaftliches Engagement stattfinden kann. „Absprachen mit Interessenten sollen in den kommenden Wochen beginnen“, heißt es.