Mehr Neuinfektionen als vor einer Woche in Halle

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt ist zu Beginn des Wochenendes gestiegen. Drei Personen sind mit dem Coronavirus gestorben.

274 neue Infektionen mit dem Coronavirus meldet die Stadt am Samstag.

Halle (Saale)/MZ - Die Sieben-Tage-Inzidenz in Halle liegt an diesem Samstag bei 840,39 Fällen je 100.000 Einwohner und hat damit einen höheren Wert als noch am Vortag. Die Stadt meldete 274 Neuinfektionen mit dem Virus. Das sind 71 mehr als noch vor einer Woche.

Während die Inzidenz in den vergangenen Tagen mal zunahm und mal sank, bleibt die Farbe der sogenannten Krankenhausampel stets unverändert. Seit langem schon steht die Ampel auf gelb - und steht es noch. Aktuell werden in den städtischen Kliniken 108 Patienten mit einer Coronainfektion behandelt, zwei weniger als noch am Vortag. Dafür meldet die Stadt auch drei weitere Personen, die mit einer Corona-Infektion gestorben sind. Zudem gibt es derzeit Intensivbehandlungen für 16 infizierte Person.

Am Freitag haben sich außerdem 282 Personen in Halle impfen lassen. Die Zweitimpfungsquote in der Stadt liegt nunmehr bei 80,2 Prozent, die Booster-Quote bei 60,8 Prozent.