Die Stadt lässt eine Abrissfläche am Niedersachsenplatz neu gestalten. Drei Millionen Euro sollen dafür fließen. Das Stadtteilzentrum nebenan lässt indes weiter auf sich warten.

Mehr Grün für Neustadt - Was auf dem Niedersachsenplatz in Halle entstehen soll

Sport statt einkaufen: Am Neustädter Niedersachsenplatz wird eine Kaufhalle zum Stadtteilkzentrum. So soll das Gebäude einmal aussehen. Die Fläche davor wird die Stadt gestalten.

Halle (Saale)/MZ. - Gehwegplatten im Grün künden noch davon, dass auf dieser Fläche einst Elfgeschosser thronten. Die Riesen sind längst Geschichte. Nun soll es auch an die Fläche gehen, auf der sie standen, bevor am Neustädter Niedersachsenplatz die Abrissbagger anrollten: Die Stadt plant einen Grünzug, der perspektivisch das Wohngebiet am Kleinen Teich und den Heidesee verbinden wird.