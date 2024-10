Im Medizinerviertel in Halle soll in den nächsten Jahren gebaut werden.

Halle (Saale)/MZ. - Der zentrale Straßenzug des Medizinerviertels – die Forsterstraße – soll neu gemacht werden. Laut Stadtverwaltung solle der Bereich „im Sinne der Wohnumfeldverbesserung“ aufgewertet und barrierefrei gestaltet werden. Geplant sind unter anderem zwei Baumreihen.

Wann genau die Arbeiten stattfinden sollen, steht noch nicht fest. Insgesamt sollen knapp 2,5 Millionen Euro investiert werden. Die Verwaltung will Fördermittel in Höhe von 1,6 Millionen Euro beim Land beantragen, die ab dem Jahr 2026 fließen sollen. Ende Oktober soll der Stadtrat die Beantragung der Fördermittel beschließen. Der Ausbau der Forsterstraße in der Nördlichen Innenstadt ist schon seit vielen Jahren geplant gewesen, bislang hatte es stets am Geld gefehlt.