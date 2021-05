MDR Sputnik Radiokonzert : Tim Bendzko rockt den Volkspark

Er ist derzeit einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Sänger: Am Donnerstagabend spielte Tim Bendzko ein exklusives Radiokonzert im halleschen Volkspark. Sein Auftritt war der krönende Abschluss der Jahresend-Tour von MDR Sputnik.

Für dieses Konzert gab es keine Karten zu kaufen. Die Fans mussten sich für die wenigen Plätze bei Verlosungen, unter anderem auch bei der MZ, bewerben. Rund 400 Fans drängten sich schließlich im Volkspark.

MDR Sputnik übertrug Konzert live im Radio

Die, die Tickets ergattert hatten, erlebten den Echo-Preisträger in großer Form. Bendzko spielte dabei vor allem Lieder seines neuen Albums „Immer noch Mensch“, auch sein aktueller Superhit „Keine Maschine" fehlte nicht. Die Fans in Halle waren begeistert. Aber nicht nur hier konnte man an dem Abend Bendzko erleben. MDR Sputnik übertrug das Konzert live im Radio, im Web und auch per Video-Livestream auf Facebook.

Bendzko-Fan wurde von Polizei aus dem Schlaf geklingelt

Einem Fan dürfte der Abend in besonderer Erinnerung bleiben, wie die Sputnik-Moderatoren kurz vor dem Konzert erzählten: Er wurde mitten in der Nacht zum Donnerstag von der Polizei aus dem Bett geklingelt, weil er Bendzkos Tourbus zugeparkt hatte. (mz)