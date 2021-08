Maya Mare öffnet wieder vollständig seine Türen für Badespaß

Blick auf das Maya Mare in Halle.

Halle (Saale) - Das Badeparadies Maya Mare in Halle hat ab Samstag, 7. August 2021, um 10 Uhr wieder vollständig mit all seinen Attraktionen für Besucher zum Normaltarif geöffnet. Wie die Stadtwerke am Freitag mitteilten, wurde nach der Havarie mit Hochdruck daran gearbeitet, den Strömungskanal sowie Außen- und Freizeitbecken schnellstmöglich wieder zu öffnen.

Die Reparaturen inklusive Befüllung und Beprobung des Beckenwassers werden bis Samstagfrüh abgeschlossen sein, heißt es weiter. Außerdem gebe es einen völlig neu gestalteten Kinderspielplatz im Außenbereich des Bades.

Neuer Kinderspielplatz im Außenbereich mit mexikanischen Attraktionen

Der neue Spielplatz, der während des Corona-Lockdown angelegt wurde, biete den Kleinen viele Spielmöglichkeiten, wie zum Beispiel einen Kletterturm mit zwei Ebenen, ein Drehspiel Supernova, eine Vierer-Wippe Oktopus und einen Wasserfall mit Sandtisch.