Halle/MZ. - Diese Ankündigung hat es wohl für viele Eltern in sich: Die Kita-Gebühren in Halle sollen um 25 Prozent (Krippe) und 26 Prozent (Kindergarten) erhöht werden. Von 165 auf 207 Euro, beziehungsweise von 119 auf 150 Euro im Monat. So plant es die Stadtverwaltung, die die teureren Gebühren am liebsten noch in diesem Sommer einführen möchte. Doch im Stadtrat regt sich Widerstand. Dass die Erhöhung tatsächlich beschlossen wird, scheint unwahrscheinlich. Die Verwaltung hält dennoch daran fest.