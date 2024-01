etwa 350.000 Euro Schaden Massive Schäden nach Brand in Teutschenthal: Haus nicht bewohnbar - Feuerwehr mit Großeinsatz

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr rückten am Donnerstag zu einem Wohnhausbrand in Teutschenthal aus und löschten bis in die Abendstunden. Nun gibt es erste Erkenntnisse zum Schaden.