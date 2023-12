In der Paracellsusstraße in Halle (Saale) gibt es massive Schäden an der Fahrbahn. Deswegen stehen momentan nur eine von zwei Spuren zur Verfügung.

Halle (Saale)/MZ. - In Halle sind in der Paracelsusstraße, an der Kreuzung zur Äußeren Hordorfer Straße und der Unterführung Richtung Norden/Trotha, massive Schäden an der Straße festgestellt worden. Um Unfälle zu verhindern, habe die Stadt die Bereiche sichern lassen, teilweise wurden Spuren gesperrt.

Die Schäden sind laut Stadtverwaltung an diesem Freitag an zwei Stellen festgestellt worden: Um mögliche Unfälle zu verhindern, hat die Stadt ab 10.30 Uhr von der Hastra GmbH die Bereiche sichern lassen. Im Kreuzungsbereich von Paracelsusstraße und Äußerer Hordorfer Straße ist an einer Stelle die Fahrbahnoberfläche eingebrochen. Dort mussten zwei Fahrspuren gesperrt werden – der Verkehr kann aber in beide Richtungen die Stellen passieren.

Die zweite Schadstelle ist ein Asphaltausbruch in Richtung Wolfensteinstraße im Bereich der Unterführung der Dessauer Straße. Auch dort wurde die Fahrbahn gesperrt beziehungsweise eingeengt. Durch die Sperrungen ist mit Einschränkungen zu rechnen. In Abhängigkeit von der Witterung plant die Stadt die schnellstmögliche Reparatur im Laufe der nächsten beiden Woche