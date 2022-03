Maschinen im Wert von 100.000 Euro von Baustelle in Halle gestohlen

Schweres Gerät: Bahnbaustelle in der Merseburger Straße in Halle

Halle (Saale)/MZ - Zur Aufklärung eines Diebstahls von einer Baustelle der Deutschen Bahn in Halle-Angersdorf sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Unbekannte hatten dort zwischen dem 18. und dem 21. März Baumaschinen im Wert von 100.000 Euro gestohlen, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Darunter waren den Angaben zufolge Notstromaggregate, Rüttelplatten und Handwerkzeuge. Die Bundespolizei bittet um Hinweise an die Bundespolizeinspektion Magdeburg unter Tel. 0391 56549 555 oder unter der kostenfreien Hotline 0800 6888000. Online ist Kontakt über die Homepage der Bundespolizei möglich.