Mann läuft mit einer Axt durch die Stadt - Hintergründe unklar

Halle/MZ - - Mehrere Passanten haben am Freitagabend den Polizeinotruf gewählt. Sie berichteten von einem Mann, der mit einer Axt durch die Innenstadt lief. „Die Person war zu Fuß unterwegs und hat offenbar aber niemanden bedroht. Natürlich nehmen wir derartige Hinweise ernst“, sagte Polizeisprecherin Antje Hoppen am Samstag der MZ.

Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften am Landesmuseum, um nach dem Mann mit der Axt zu suchen. Foto: Marvin Matzulla

Axt am Landesmuseum gefunden

Mysteriös wird die Sache dadurch, dass die Axt am späten Abend schließlich in einem Mülleimer in der Nähe des Landesmuseums von Einsatzkräften der Polizei entdeckt und gesichert wurde. Von dem Besitzer fehlte da jede Spur. Die Polizei setzte einen Fährtenhund ein, um den Mann - laut Zeugenaussagen augenscheinlich ein Deutscher - ermitteln zu können. Bislang sei das aber nicht gelungen. „Es gibt bislang keine Geschädigten und und auch keine Verletzten. Was die Person bewogen hat, mit der Axt durch die Stadt zu laufen, wissen wir bisher noch nicht“, sagte Hoppen.