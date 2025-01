Für einen 47-Jährigen, der im ICE nach Hamburg wiederholt seine Genitalien gezeigt hat, endet die Zugfahrt früher. Am Hauptbahnhof in Halle wartet die Polizei.

Mann entblößt sich in ICE - Zug wird in Halle gestoppt

Polizeieinsatz am Hauptbahnhof Halle

Ein ICE hält am Hauptbahnhof Halle.

Halle/MZ. - Weil ein 47-jähriger Mann im Zug mehrfach seine Hose heruntergezogen und an seinem erigierten Glied gespielt haben soll, musste ein ICE am vergangenen Sonntag (5. Januar) einen außerplanmäßigen Halt am Hauptbahnhof Halle einlegen.

Bundespolizei empfängt Mann am Hauptbahnhof Halle

Wie die Bundespolizei mitteilte, informierte eine Zeugin das Zugpersonal über den Vorfall, das umgehend die Polizei einschaltete und den 47-Jährigen von der Weiterfahrt ausschloss. Um 14.59 Uhr stoppte der ICE, der sich auf dem Weg von München nach Hamburg befand, deshalb außerplanmäßig in Halle.

Am Gleis wartete bereits eine Streife der Bundespolizei auf den Mann. Er erhält nun eine Strafanzeige wegen der exhibitionistischen Handlung.