Ein 19-Jähriger ist in einem Zug mit exhibitionistischen Handlungen aufgefallen. Die Polizei nahm den Mann am Hauptbahnhof Halle fest. Dabei stellten sie noch weitere Delikte fest.

Am Hauptbahnhof Halle haben Polizisten einen 19-Jährigen festgenommen, der zuvor in einem Zug mit exhibitionistischen Handlungen aufgefallen war.

Halle (Saale). - Ein 19-Jähriger ist am 31. Dezember in einem Zug, der von Frankfurt (Main) nach Halle unterwegs war, mit exhibitionistischen Handlungen aufgefallen. Wie die Bundespolizei mitteilt, fasste der Mann seinen Penis an. Zwei junge Frauen, die dies bemerkten, informierten das Zugpersonal. Anschließend wurde die Polizei eingeschaltet.

Laut den Angaben war der 19-Jährige zudem ohne gültigen Fahrschein unterwegs. Als der Zug in Halle stoppte, wurde der Mann von Bundespolizisten in Gewahrsam genommen.

Eine Überprüfung auf der Dienststelle ergab, dass der 19-Jährige bereits vorher aufgefallen war: Auf einer Zugfahrt von München nach Frankfurt (Main) kurz zuvor hatte er ebenfalls keinen Fahrschein dabei. Deshalb lag gegen ihn bereits eine Strafanzeige wegen Erschleichens von Leistungen vor.

Wie es von der Polizei weiter heißt, habe der Mann auf der Polizeiwache gegen Türen und Wände geschlagen, um sich selbst zu verletzen. Er sei deshalb vorübergehend gefesselt worden.

Gegen den 19-Jährigen laufen nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und exhibitionistischer Handlungen.