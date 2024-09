In Halle kam es am Sonntagabend zu einem Polizeieinsatz. Ein Mann soll aus seiner Wohnung mit einer Waffe geschossen haben.

Mann ballert in Halle um sich: Zahlreiche Waffen in Wohnung sichergestellt

Halle (Saale)/MZ - In der südlichen Innenstadt in Halle rückten am Sonntagabend schwerbewaffnete Polizisten an. Nach MZ-Informationen haben Anwohner mehrere Schüsse im Bereich der Wolfstraße gehört. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.