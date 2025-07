Der Angriff auf Polizisten in der Merseburger Straße in Halle ist kein Einzelfall. Auch Beschäftigte des Rettungsdienstes werden immer wieder attackiert. Nicht nur die Attacken selbst frustrieren sie.

„Man muss auf der Hut sein“ - Was Rettungskräfte an wiederkehrenden Übergriffen besonders frustriert

Halle (Saale)/MZ. - Sie waren längst nicht so bedrohlich wie die Bilder aus dem Berlin der Silvesternacht, doch auch bei diesem Einsatz in Halle drohte die Lage zu eskalieren: Als Beamte am Sonntagmorgen sechs Randalierer vor dem BG-Klinikum Bergmannstrost in Halle dingfest machen wollten, sind zwei von ihnen angegriffen worden. Die Lage schien so unübersichtlich, dass zur Unterstützung weitere Kräfte angefordert wurden; ein Polizeiauto geriet dabei ins Gleisbett der Straßenbahn, als es einem ebenfalls mit Sondersignal ankommendem Feuerwehrauto ausweichen wollte.