Zur Bürgermeisterwahl der Einheitsgemeinde Schkopau im September treten zwei Kandidaten an. Wer sie sind, warum sie das Amt antreten möchten und was auf ihrer Prioritätenliste steht.

Schkopau/MZ. - Am 28. September 2025 stehen die Bürgermeisterwahlen in Schkopau an. Neben dem aktuellen Amtsinhaber Torsten Ringling (parteilos), hat sich der Ermlitzer Ortsbürgermeister Patrick Wanzek (SPD) auf das Amt des Schkopauer Bürgermeisters beworben. Sollte keiner der beiden Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen, folgt am 12. Oktober eine Stichwahl.

Torsten Ringling will den Gedanken der Einheitsgemeinde stärken

„Die Einheitsgemeinde Schkopau mit ihren zwölf Ortsteilen liegt mir einfach am Herzen“, begründet Ringling, warum er ein zweites Mal antritt. Er ist seit dem 1. Februar 2019 Bürgermeister von Schkopau. Neben priorisierten Themen, wie der Stärkung der Gemeinde als Wirtschaftsstandort, wolle er außerdem Projekte zu Ende bringen, die er angefangen hat. So zum Beispiel der Glasfaserausbau oder die naturnahe Entwicklung der Seen.

Als Bürgermeister sei es ihm von Anfang an wichtig gewesen, den Gedanken der Einheitsgemeinde in allen Ortsteilen vorzuleben. „Dass eben nicht jeder Ortsteil separat für sich ist.“

Kandidat Patrick Wanzek bringt Erfahrung als Ortsbürgermeister, SPD-Fraktionschef des Kreistages und ehemaliger Landtagsabgeordneter mit

Auch Patrick Wanzek hatte sich vor sieben Jahren um das Amt des Bürgermeisters beworben. In diesem Jahr will er es erneut versuchen. „Weil ich denke, dass Schkopau mehr kann“, betont Wanzek. Er wolle die Gemeinde mit seinen Vereinen und Bürgern mehr voranbringen. Er bemängelt, dass Prozesse in den vergangenen Jahren zu lange gedauert haben.

Ein weiteres Thema, das er angehen wolle, ist die Ordnung und Sauberkeit. Und auch in der Unterhaltung der Straßen und Fußwege wolle er mehr machen. Als Ortsbürgermeister, SPD-Fraktionschef des Kreistages und als ehemaliger Landtagsabgeordneter würde er als Bürgermeister nicht von null anfangen. „Ich kenne einen Großteil der Verwaltung, ich kenne die Abläufe im Gemeinderat und als Finanzausschussvorsitzender kenne ich mich mit unserem Haushalt und den Möglichkeiten, die wir haben aus.“

Patrick Wanzek, Ortsbürgermeister des Schkopauer Ortsteils Ermlitz, hat bereits vor sieben Jahren für das Amt des Bürgermeisters der Einheitsgemeinde kandidiert. (Foto: Robert Briest)

Kandidaten stellen sich beim MZ-Wahlforum vor

Am 4. September 2025 findet um 18.30 Uhr in der Schulspeisung in Schkopau das MZ-Wahlforum statt. Das Wahlforum wird vom Leiter der MZ-Lokalredaktion Merseburg, Robert Briest, moderiert. Ein offenes Mikrofon wird es nicht geben. Fragen können vorab unter dem Stichwort „Wahlforum Schkopau“ an [email protected] geschickt werden.