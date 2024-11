Die ersten Exponate für die Magischen Lichterwelten im Bergzoo sind nach langer Reise aus China in Halle eingetroffen.

Halle (Saale)/MZ. - Die ersten Figuren für die neuen Magischen Lichterwelten sind am Dienstag aus China im halleschen Zoo eingetroffen. Fünf Lkw-Ladungen, aus Rotterdam kommend, werden insgesamt auf dem Reilsberg erwartet. Das erste voll beladene Fahrzeug mit Exponaten für die Schau „Die Rückkehr der Giganten“ erreichte den Bergzoo in den frühen Morgenstunden. Weitere Transporte werden nun im Laufe des Tages in Halle eintreffen, während bereits die ersten Teile der Schau vor Ort zusammengesetzt werden.