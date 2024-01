Wenn Kinder auf die Welt kommen, ist es mit dem Feiern in der Nacht erst einmal vorbei. Denn ausschlafen, geht dann nicht mehr. Bei der Reihe „Mama tanzt“ oder „Mama feiert“ kommt man trotzdem zeitig raus, denn die Party endet schon 23 Uhr. Jetzt startet das Format nach Wittenberg auch in Halle (Saale).

Disko und Party ab 20 Uhr: Das gibt es am Samstag bei "Mama feiert" im Turm in Halle (Saale).

Halle (Saale)/MZ - Feiern, Tanzen und mit Freunden Spaß haben: Für Eltern gehen die Abende in Diskos oft zu spät los. Denn am nächsten Morgen will der Nachwuchs ja beschäftigt und versorgt werden. Die Partyreihe „Mama tanzt“ beziehungsweise „Mama feiert“ will auf die Bedürfnisse von Eltern eingehen. Die Party ist nämlich schon zu Ende, wenn sie in anderen Clubs erst los geht.

Nun kommt die Reihe „Mama feiert“ auch nach Halle. Am Samstag, 3. Februar, können alle, die noch vor Mitternacht wieder im Bett liegen wollen, im Turm das Tanzbein schwingen, heißt es auf der Website von „Mama feiert“. Die Agentur Via Events aus Leipzig veranstaltet zum ersten Mal die Party. Einlass ist ab 19.30 Uhr, getanzt und gefiert werden kann von 20 bis 23 Uhr.